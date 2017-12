Chuvas deixam cerca de dois mil desabrigados no Chile As chuvas que desde quarta-feira afetam uma faixa de mais de 1.300 quilômetros no centro e sul do Chile deixaram um desaparecido, 1.786 desabrigados e provocaram o fechamento de vários portos, informa o Escritório Nacional de Emergência (Onemi). Em Santiago e na região de O´Higgins houve corte no fornecimento de energia. Os principais portos entre a região de Coquimbo e o Bío-Bío permanecem fechados para barcos de pequeno porte. A passagem Los Libertadores, na Cordilheira dos Andes, na fronteira com a Argentina, a 3.800 metros de altitude, foi bloqueada pela neve.