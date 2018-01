Chuvas deixam doze mortos no Paquistão Pelo menos 12 pessoas morreram nesta segunda-feira na região da Caxemira sob controle do Paquistão devido a um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas que atingiram o país nos últimos dias, informou a rede de televisão local GEO TV. O incidente ocorreu esta madrugada, por volta das 4h (20h em Brasília de domingo), em um campo de refugiados pelo terremoto que atingiu a Caxemira em novembro do ano passado. As chuvas torrenciais dos últimos dias provocaram um deslizamento de terra que destruiu o acampamento de Al-Khidmat, localizado na região de Chahla, a quatro quilômetros de Muzafarabad, a capital da Caxemira paquistanesa. Entre os doze mortos estão sete mulheres e uma criança, segundo fontes oficiais. Equipes da Administração Civil e do exército paquistanês foram enviadas à região para resgatar os corpos, que ficaram soterrados.