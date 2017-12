Chuvas deixam mortos desabrigados na Indonésia e Malásia As fortes chuvas que assolaram várias áreas de Indonésia e Malásia nos últimos dias deixaram pelo menos 19 mortos e cerca de 160.000 desabrigados. Por enquanto, 12 pessoas morreram, outras foram dadas por desaparecidas e 70.000 tiveram de deixar suas casas na ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, devido às inundações. A situação mais grave acontece nas províncias de Sumatra do Norte e Riau. Segundo a rádio indonésia "Elshinta", quatro pessoas morreram e outras 12 desapareceram em Sumatra do Norte, enquanto o restante das vítimas mortais é de Riau. O nível de água em alguns municípios atingiu os oito metros de altura, o que obrigou os moradores a fugir às montanhas ou a subir no telhado de suas casas. Embora mais moderadas, também ocorreram inundações na parte indonésia da ilha de Bornéu, mais precisamente na província de West Kalimantan. Porém, não foram divulgadas informações sobre vítimas mortais ou desaparecidos até o momento. Em geral, a estação chuvosa na Indonésia se estende de dezembro até março. Por outro lado, sete pessoas morreram e 89.076 ocupam centros para refugiados na Malásia. Segundo o vice-primeiro-ministro do país, Najib Razak, o Governo tem verba suficiente para garantir ajuda humanitária - entre roupas, alimentos e remédios - aos desabrigados.