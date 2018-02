Chuvas deixam mortos e desabrigados no Texas Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de 4 mil estão desabrigadas no Texas (sul dos EUA), por causa das enchentes que assolam a região central do Estado nos últimos dois dias. As fortes chuvas da semana levaram o Rio Gudalupe Blanco a transbordar, inundando a cidade de New Braunfels, a 50 km de San Antonio. O presidente George W. Bush já declarou calamidade pública em dez condados, o que permitirá que recebam recursos para cobrir os prejuízos. O serviço Nacional de Meteorologia alertou que deve haver mais chuvas durante a semana. Autoridades norte-americanas também recomendaram que os residentes das áreas afetadas em Castroville e LaCoste, a oeste de San Antonio, abandonassem suas casas próximas ao rio Medina.