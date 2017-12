Chuvas deixam pelo menos 12 mortos na França Pelo menos 12 pessoas morreram - entre elas um bombeiro -, quatro estão desaparecidas e cerca de 1.000 tiveram que abandonar suas casas em conseqüência das inundações que em poucas horas arrasaram boa parte do sul da França, segundo os primeiros registros oficiais. Depois das fortes chuvas deste domingo, os rios transbordaram e inundaram regiões inteiras, especialmente as cidades de Montpellier, Nimes, Avignon e Orange, prejudicando o sistema de transporte ferroviário, bloqueando estradas e deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. "Crítica" é a palavra utilizada pelas autoridades locais para descrever a situação, que deverá piorar ainda mais nas próximas horas com a previsão de mais chuvas. Em Orange, uma das cidades mais afetadas, casas, fábricas e escolas ficaram parcialmente submersas e os fortes ventos derrubaram árvores e destruíram residências. O Ministério do Interior já solicitou ao Exército o envio de helicópteros, veículos militares, soldados e homens-rã à região afetada para tarefas de salvamento.