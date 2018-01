Chuvas e desabamentos matam 25 pessoas no Paquistão Já chega a 25, inclusive nove membros da mesma família, o número de mortos no Paquistão devido às fortes chuvas, informa nesta sexta-feira a imprensa paquistanesa. As chuvas afetaram nesta quinta-feira a província do Punjab, no leste do país, a província do Noroeste e a parte da Caxemira sob controle do Paquistão, com inundações e deslizamentos de terra. Segundo fontes oficiais, cinco pessoas morreram em Lahore, capital do Punjab, quando o telhado de sua casa caiu. Outras 10 morreram no Noroeste e 10 na Caxemira, muitas delas devido também à queda de casas. Várias estradas ficaram intransitáveis por causa das enchentes, deixando alguns povoados isolados.