Chuvas fazem ao menos 30 mortos em três dias na Índia Pelo menos 30 pessoas morreram nos últimos três dias devido às fortes chuvas de monção que castigam os Estados indianos de Orissa e Maharashtra, informou a agência local PTI. As chuvas causaram esta semana sérios problemas em Mumbai, capital econômica da Índia. Muitos trens e vôos sofreram atrasos ou foram cancelados. Com as ruas alagadas, muitos moradores não conseguem ir trabalhar e as escolas permanecem fechadas. Cerca de 4 mil pessoas tiveram de sair de suas casas em Maharashtra devido ao risco de deslizamentos de terra, informou o governador do Estado, Vilasrao Deshmuj. Quarenta vôos nacionais foram cancelados e muitos outros foram desviados. As escolas estão fechadas pelo segundo dia consecutivo, segundo Deshmuj. Outro Estado indiano afetado pelas chuvas é Orissa, no leste do país, onde 10 pessoas morreram vítimas de deslizamentos de terra. Outras 14 haviam morrido na segunda-feira. Além disso, sete pessoas morreram em Mumbai na terça-feira e pelo menos outras três nos Estados de Chattisgarth (centro) e Kerala (sul). O número total de mortos na Índia passa de 100 desde o início da temporada das monções, que ainda não atingiu o norte do país onde fica a capital administrativa, Nova Délhi. No ano passado, as chuvas paralisaram Mumbai durante uma semana, matando cerca de mil pessoas e deixando dezenas de milhares de desabrigados.