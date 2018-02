Chuvas fazem centenas abandonarem casas no Japão

A decisão deriva da percepção de que as chuvas não devem cessar logo. Municípios já determinaram que cerca de 250 mil pessoas em sete regiões na ilha de Kyushu deixem seus lares, segundo a media local. Mas, segundo o the Asean Times, mais de 400 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Os relatos são de que, neste sábado, choveu o equivalente a 11 centímetros de água em uma hora.

As chuvas provocaram deslizamento de terra em regiões como Kumamoto e Oita, matando cerca de 19 pessoas e deixando desaparecidos. As informações são da Dow Jones e do site do Asean Times.