Chuvas fazem mais vítimas na Ásia e na Europa O mau tempo e as chuvas torrencias continuaram hoje a atingir diversas áreas da Europa e da Ásia, onde centenas de pessoas morreram nos últimos dias. Na Rússia, pelo menos 58 pessoas já morreram nas inundações na região do Mar Negro. No norte da Índia, as chuvas de monções mataram hoje 43 pessoas e inundaram vários povoados, provocarando deslizamentos de terra em áreas montanhosas. Em Bangladesh, as chuvas torrenciais provocaram inundações em quase metade do país, matando pelo menos 141 pessoas e deixando mais de 6 milhões de desabrigados. A China também lutou hoje contra os efeitos das chuvas na província sulista de Hunan, onde inundações e deslizamentos deixaram 70 mortos.