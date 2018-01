Chuvas forçam milhares a deixar suas casas em Paris

PARIS - Fortes chuvas forçaram a retirada de milhares de pessoas de suas casas no sul de Paris, enquanto o Rio Sena subiu ao seu nível mais alto em 30 anos na capital francesa, fechando o Museu do Louvre, o Museu e d’Orsay e uma das linhas do metrô.

Em Evry-Gregy-sur-Yerre, sul de Paris, um homem que andava a cavalo morreu afogado ontem, informou a prefeitura em comunicado. O jornal Le Parisien informou que o homem de 74 anos tentava cruzar um campo alagado. O cavalo sofreu ferimentos leves.

Ele foi a segunda vítima das chuvas torrenciais que afetaram o Rio Loire e o Rio Sena. Uma mulher de 86 anos foi encontrada morta em uma casa alagada em uma pequena cidade próxima a Paris.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Desde ontem temos visto um dilúvio”, disse Jerome Coiffier, morador de Longjumeau, a 20 quilômetros de Paris, onde bombeiros andaram com água acima das coxas para resgatar moradores, usando barcos infláveis.

Ao menos 3 mil dos 13 mil habitantes foram retirados em Nemours, a 75 quilômetros de Paris, à medida que o nível da água atingiu o segundo andar de prédios no centro da região. / REUTERS