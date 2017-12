Chuvas fortes atingem norte do Uruguai Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas na região norte do Uruguai, em razão de fortes chuvas que atingiram a área neste sábado, segundo informou o jornal El País. Na província de Artigas, houve transbordamento do Rio Cuareim e de seus afluentes, fazendo com que cerca de 1.000 moradores tivessem que evacuar suas casas. Na província de Rivera, havia mais de 60 pessoas evacuadas. Problemas com chuvas também em Salto, onde várias vias foram interditadas. As chuvas incidentes chegaram neste sábado a 150 milímetros em algumas regiões da província de Artigas. A situação poderá agravar-se nas próximas horas, já que a previsão da meteorologia é de mais chuvas para a região.