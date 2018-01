Chuvas fortes já deixaram pelo menos 14 mortos nos EUA

Fortes chuvas têm atingido o sul dos Estados Unidos durante a semana de Natal e seus estragos continuam, após um tornado aringir o centro-norte do Alabama no dia do feriado. O tempo ruim, que começou na quarta-feira, levou chuvas torrenciais e causou tempestades violentas, que deixaram pelo menos 14 mortos em três Estados e dezenas de famílias sem-teto às vésperas do novo ano.

O tornado chegou ao Alabama na sexta-feira e, segundo a polícia, derrubou árvores e danificou casas na cidade de Birmingham. Várias pessoas foram hospitalizadas com ferimentos, mas não estava claro se alguém nesse caso corria risco de vida.

Dezenas de pessoas na região atingida perderam as casas e outros pertences. Entre os mortos há sete pessoas do Mississippi, entre eles um garoto de 7 anos. Seis pessoas foram mortas no Tennessee, entre elas três em um carro que submergiu em um riacho, e uma pessoa morreu no Arkansas.

Equipes de resgate avaliam os estragos em residências e negócios e buscam pessoas ainda desaparecidas. A tarefa é complicada pelo fato de que muitas pessoas haviam deixado a área, por causa dos feriados. Fonte: Associated Press.