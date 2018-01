Chuvas fortes matam pelo menos 12 pessoas na Coréia do Sul Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 17 estão desaparecidas por causa das fortes chuvas que caíram nos últimos cinco dias no nordeste da Coréia do Sul, informaram as autoridades locais. As chuvas inundaram aproximadamente 800 hectares de terras agrícolas e cerca de duas mil casas na província de Gangwon, ao nordeste de Seul. Cerca de 20 mil casas da região ficaram sem eletricidade e vários trechos das estradas de acesso à província estão com o trânsito interrompido. Segundo previsões meteorológicas, as chuvas torrenciais continuarão nos próximos dias nas províncias de Gangwon e Gyeonggi, além das cidades de Seul e Incheon. As autoridades encontram-se em estado de alerta. A agência local "Yonhap" informou que o primeiro-ministro, Han Myung-sook, agendou para hoje uma reunião de emergência com seu gabinete para discutir as medidas a serem adotadas para auxiliar os desabrigados.