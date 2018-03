Chuvas já deixaram 252 mortos e 64 desaparecidos na China

As inundações provocadas pelas chuvas de monção deixaram 252 mortos e 64 desaparecidos desde o início de junho na China, informou nesta quinta-feira, 3, a agência de notícias Xinhua. No total, são 50 milhões de afetados pelo temporal e as inundações. Três milhões de hectares de cultivos ficaram danificados e cerca de 200 mil casas foram destruídas, informou Zhang Zhitong, subdiretor do Escritório Estatal de Controle de Inundações. Zhang advertiu que o temporal se aproxima da região de Sichuan (oeste), devastada pelo terremoto de 12 de maio. O funcionário reconheceu que este ano a China enfrenta uma quantidade de chuvas acima da média habitual. Além disso, a temporada de chuvas de monção começou antes do previsto no sul do país, que já é castigado por inundações e tufões. A temporada de chuvas provoca inundações todos os anos no sul da China, onde em 2007 mais de mil pessoas morreram.