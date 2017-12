Chuvas matam 24 pessoas em uma semana na China As fortes chuvas de verão desta semana causaram inundações e deslizamentos de terra na China, deixando 24 mortos nas regiões central e sul da China. Somente na província de Hunan, as tempestades mataram 23 pessoas nos últimos seis dias. Em Guizhou, uma inundação teve uma vítima fatal, conforme anunciou a agência de notícias Xinhua. Até agora, os prejuízos estão em torno de 2,43 bilhões de yuan, quantia que equivale a US$ 295 milhões. Cerca de 121 mil pessoas tiveram de evacuar a área. Mais estragos são esperados se as chuvas continuarem a castigar a região. Autoridades destacaram equipes de resgate e enviaram medicamentos para a região, que todo ano sofre com as intempéries do clima de monções. Os níveis dos rios Huai e Yangtze atingiram seus níveis mais altos nessa semana.