Chuvas matam centenas no Irã, Tailândia e Filipinas As inundações que afetam o Irã, a Tailândia e as Filipinas, devido às fortes chuvas dos últimos dias, causaram mais de 300 mortes e a destruição de milhares de casas. O presidente iraniano, Mohammed Khatami, definiu a situação como "um enorme desastre". Apenas em seu país, as águas já mataram cerca de 200 pessoas. As inundações, consideradas pelas autoridades iranianas como as piores dos últimos 200 anos, atingiram principalmente a região de Golestan, onde 2.000 casas foram destruídas e 10.000 pessoas tiveram que ser evacuadas. A zona afetada está totalmente isolada, já que as inundações fecharam caminhos e causaram o corte de linhas telefônicas e elétricas. Uma situação similar é vivida pela Tailândia, onde funcionários do governo disseram hoje que cerca de 90 pessoas morreram devido às fortes chuvas. O milionário primeiro-ministro tailandês, Thaksin Shinawatra, prometeu doar de sua fortuna pessoal cerca de US$ 1.000 para cada família inundada e cerca de US$ 200 para cada vítima do desastre. Em algumas áreas do centro-sul das Filipinas, rios de água e barro causaram a morte de pelo menos 12 pessoas e obrigaram outras 30.000 a abandonar suas casas.