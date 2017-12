Chuvas matam pelo menos 190 pessoas na China As fortes chuvas que atingiram nos últimos dias algumas regiões da China causaram graves inundações no centro e oeste do país. Pelo menos 190 pessoas morreram e outras 300 estão desaparecidas, informou o governo chinês. As zonas mais afetadas são as províncias de Sichuan e Shaanxi, no centro do país, que estão próximas dos rios Yangtse, que corta o país de leste a oeste, e Amarelo. A pior inundação da China nos últimos anos aconteceu em 1998, quando o nível da água bateu recorde. Mais de 4 mil pessoas morreram. Segundo a meteorologia, as chuvas devem continuar até o fim da semana em todo o país. Em Sichuan, mais de 300 mil casas foram destruídas e aproximadamente 270 mil hectares de plantações de arroz foram devastadas pela enchente do rio Yangtese, o maior da China. A imprensa local informou que a chuva também causou o corte das linhas telefônicas entre as cidades de Xian, Chengdu e Chongqing, três importantes cidades do interior chinês. As inundações do rio Amarelo acontecem quase todos anos. O rio está em uma zona semi-árida e sofre problemas com a seca há anos e um processo de desertificação. Para evitar as cheias, o governo chinês começou um reflorestamento nas regiões mais críticas e a construção da represa Três Gargantas no rio Yangtse, que será a maior do mundo e tem previsão de ficar pronta em 2009.