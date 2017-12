Chuvas matam pelo menos 30 pessoas no Vietnã O nível da água deverá subir ainda mais na região do Delta Mekong, no sul do Vietnã, onde as chuvas já deixaram pelo menos 30 mortos, incluindo 25 crianças, informou hoje o governo. De acordo com o Departamento Central de Controle de Inundações e Tempestades do Vietnã, cerca de 43.000 casas estão sob as águas nas três províncias do sul do país mais atingidas pelas inundações, onde aproximadamente 11.000 famílias foram evacuadas e 440 quilômetros de estradas estão submersos. Muitas crianças morrem durante a estação de chuvas no Vietnã porque os pais são forçados a deixá-las em casa para procurar trabalho e comida.