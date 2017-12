Chuvas matam pelo menos cinco pessoas no Nepal Pelo menos cinco pessoas morreram e centenas estão desaparecidas devido às chuvas torrenciais de monção que castigam o oeste do Nepal nos últimos dois dias, informou nesta Segunda-feira (28) a imprensa local. Cerca de 500 pessoas estão desaparecidas no distrito de Achham, localizado 500 quilômetros ao oeste de Katmandu. Fontes da administração local afirmaram que foi possível encontrar apenas seis dos quase 500 desaparecidos no povoado de Balyata. As chuvas incessantes das últimas 48 horas provocaram inundações e deslizamentos de terra na região. O governo do Nepal declarou que desconhece até o momento os danos causados pelas chuvas, mas afirmou que as equipes de resgate já iniciaram o trabalho de resgate aos sobreviventes.