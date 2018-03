Chuvas na Ásia já deixaram 228 mortos Um rio transbordou e destruiu diversas casas no nordeste da Índia enquanto o número de mortes causadas pelas chuvas de monções subia a 228 no sul da Ásia neste sábado, informaram autoridades locais. Deslizamentos, raios e inundações mataram 54 pessoas no Nepal. Em Bangladesh, 104 pessoas já morreram desde meados de junho, quando começou a temporada de chuvas na região. As agências de meteorologia prevêem mais chuvas moderadas e fortes no Estado indiano de Asam, no nordeste do país.