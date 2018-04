Chuvas na Austrália matam dez e deixam dezenas de desaparecidos

Motorista pede ajuda em carro levado pela enchente em Toowoomba.

BRISBANE - As autoridades australianas buscavam nesta terça-feira, 11, dezenas de pessoas desaparecidas nas enchentes do Vale de Lockyer, no Estado de Queensland. Ao menos 10 pessoas morreram e 78 continuavam desaparecidas.

As fortes chuvas seguem castigando o nordeste do país. Na cidade de Toowoomba, próxima do vale inundado, choveu 150 milímetros e casas foram arrastadas pelas enchentes.

O rio Brisbane, que leva o nome da terceira maior cidade do país, transbordou e agora ameaça as casas do município. Os moradores se preparam para as enchentes e fizeram filas nos mercados para comprar suprimentos como água, combustível e leite. As autoridades instruíram algumas famílias a procurar lugares altos.

Segundo as autoridades de Queensland, o prejuízo causado pelas chuvas que já duram semanas na região nordeste da Austrália pode chegar a US$ 5 bilhões.