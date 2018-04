Um porta-voz para o Santuário de Lourdes disse que a gruta estava sob 1,5 metro de água, depois que o Rio Gave transbordou.

O porta-voz do governo regional, Anatole Puiseux, disse que cerca de 500 pessoas estão sendo retiradas dos hotéis que circundam o rio. Há previsão de mais chuvas para este sábado. As informações são da Associated Press.