Chuvas na Índia deixam pelo menos 12 mortos Pelo menos 12 pessoas morreram com as chuvas torrenciais e inundações que destruíram aldeias em zonas distantes no norte da Índia, neste domingo. As equipes de resgate têm dificuldades em chegar aos locais atingidos pelas chuvas, como o estado de Ittranchal, cerca de 300 quilômetros ao noroeste de Nova Delhi. ?Na minha região, muitas casas foram varridas em Dhansali e outras muitas foram danificadas?, disse o administrador do distrito, Uma Kant Panwar.