Chuvas obrigam evacuação de 50 mil pessoas da capital checa As fortes chuvas que há quase uma semana afetam o centro da Europa obrigaram as autoridades de Praga, na República Checa, a ordenar a evacuação nesta terça-feira de 50 mil pessoas. Diante da alta do rio Moldávia, o prefeito da cidade, Igor Nemec, anunciou esta madrugada o início da evacuação do histórico bairro de Mala Strana e de outros quatro distritos às margens do Moldávia, que deve transbordar e alagar a parte medieval da capital checa ainda nesta terça-feira. ?É a maior enchente do Moldávia desde as graves inundações de 1954?, afirmou Nemec. A situação também é crítica no sul e no norte de Bohemia, onde várias localidades estão isoladas pelos volumes de água, enquanto milhares de bombeiros e voluntários trabalham há vários dias. O primeiro-ministro checo, Vladimir Spidla, declarou a situação de emergência tanto em Praga como em Pilsen, assim como no balneário de Karlovy Vary e no centro da região de Bohemia. Áustria - Na Áustria, foram registradas as primeiras vítimas das mais graves inundações dos últimos cem anos com a morte de um bombeiro afogado em Lungau, de um homem nas águas que alagaram seu porão em Hallein e de uma terceira pessoa, morta em um deslizamento em Innkreis. Com continuação das chuvas, várias localidades da baixa e alta Áustria estão isoladas há vários dias. Helicópteros militares e da defesa civil realizam permanentemente trabalhos de evacuação há seis dias. A situação é crítica nas localidades de Ybbs e Kamp, onde vários diques ameaçam romper, assim como em Grein, às margens do Danubio, onde a água chega normalmente a sete metros de altura e atualmente está perto dos 13,5 metros. As fortes chuvas obrigaram também o fechamento da estrada A-1, que une Viena a Salzburgo na altura de Linz. Os bombeiros tiveram que tirar 48 pessoas de seus veículos na principal artéria de comunicação por estrada entre o leste e o oeste da Europa, cuja abertura parcial deve acontecer nesta manhã. O Danubio, no qual desembocam a maioria dos rios transbordados, está com um volume que ameaça inundar ainda hoje nas localidades de Klosterneuburg e Korneuburg, situadas a poucos quilômetros de Viena. A capital austríaca não foi afetada até agora pelas inundações. As autoridades vienenses disseram que apenas algumas partes da capital devem sentir as inundações, mas sem danos.