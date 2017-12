Chuvas prejudicam mais de 80 mil pessoas na Colômbia A temporada de chuvas que começou em março já causou pesados danos a cerca de 85 mil pessoas, informou nesta segunda-feira o Escritório de Atenção e Prevenção de Desastres da Colômbia. O diretor da entidade, Eduardo José González, explicou à Associated Press que as pessoas tiveram suas casas inundadas e perderam suas plantações e equipamentos de trabalho nas inundações. Nos últimos meses, acrescentou González, pelo menos 17 pessoas morreram, outras 12 estão desaparecidas e 25 ficaram feridas em meios às intensas chuvas. No total, 107 municípios colombianos foram afetados pela primeira temporada de aguaceiros, que deverá prolongar-se por mais 15 dias. A segunda temporada deverá ocorrer entre setembro e dezembro.