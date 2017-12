Chuvas provocam caos em Washington Tempestades elétricas acompanhadas de chuvas torrenciais paralisaram na segunda-feira a região metropolitana de Washington, causando a morte de pelo menos uma pessoa, além da interdição de prédios que ficaram inundados. Nem a Casa Branca ficou imune aos efeitos do temporal, que derrubou uma árvore diante da sede da Presidência dos EUA. As inundações provocadas pelas chuvas durante o fim de semana levaram ao fechamento de prédios oficiais na capital americana, como o do Departamento de Justiça. Também ficaram fechados os edifícios que abrigam o Serviço de Rendas Internas, os Arquivos Nacionais, o Departamento de Comércio e três museus do Instituto Smithsonian. Transtornos O Serviço Meteorológico Nacional informou que nas últimas 24 horas registrou em algumas áreas mais de 250 milímetros de precipitação. O serviço previu que as chuvas vão continuar pelo menos pelos próximos dias. O alerta de inundações em Washington vai até terça-feira à noite. Ainda não há uma estimativa oficial dos prejuízos. Mas as autoridades observaram que as chuvas fecharam várias estradas e avenidas importantes, na capital americana e nos Estados de Maryland e Virginia. Os acessos à capital americana foram quase totalmente obstruídos. As chuvas causaram também o caos no serviço ferroviário urbano e suburbano. "Precisamos de tempo para saber se está tudo bem. Sabemos que vem mais chuva, portanto estamos tentando nos preparar", disse a diretora interina do Departamento de Transportes de Washington, Michelle Pourciau.