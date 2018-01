Chuvas provocam morte e destruição na Índia Fortes chuvas destruíram casas e fizeram rios inundarem milhares de vilas no maior Estado da Índia, provocando a morte de pelo menos 28 pessoas, revelaram autoridades neste sábado. "A situação é muito difícil. Pelo menos 28 pessoas já morreram em quedas de casas e outros incidentes decorrentes das inundações em Uttar Pradesh nos últimos dois dias", disse a autoridade da Defesa Civil Mahesh Dwivedi. Mais de 2.700 vilas foram afetadas e aproximadamente 2,5 milhões de pessoas tiveram de ser transferidas para áreas mais seguras. "Todos os principais rios da região transbordaram", disse Dwivedi. As chuvas incessantes, os relâmpagos e as doenças trazidas pelas inundações já mataram 763 pessoas em todo o país desde o início da estação de monção, em junho. Ao todo, 142 pessoas morreram no Estado devido às chuvas só este ano.