Chuvas torrenciais deixam 21 mortos na China Um total de 21 pessoas morreram devido as chuvas torrenciais que afetaram o leste e o centro da China esta semana. Milhares de moradores foram evacuados. Os temporais estão sacudindo a província de Jiangxi, no leste, onde morreram dez pessoas, e em Hubei, no centro, onde morreram onze desde o domingo passado. O fenômeno causou danos de US$ 100 milhões em Jiangxi. Em Hubei, 37 mil pessoas doram evacuadas.O ministério de Assunto Civil enviou seu pessoal para avaliar os danos e coordenar as operações de resgate em ambas as províncias.