Chuvas torrenciais matam 18 e desabrigam 3 milhões na China

As chuvas da monção que afetam a China deixaram na última semana 18 mortos e 3 milhões de desabrigados, que se somam aos mais de 252 mortos desde que foi iniciada a temporada de chuvas em junho. Segundo informa nesta segunda-feira, 7, a agência oficial Xinhua, as baixas foram registradas nas províncias de Hubei (centro) e Yunnan (sudoeste), enquanto os açudes na província oriental de Shandong estão a ponto de transbordar. O serviço meteorológico prevê que nos próximos dias as chuvas continuarão afetando a província de Hubei e a de Fujian, no estreito de Formosa.