Chuvas transbordam represa e matam 39 Ao menos 39 pessoas morreram na cidade de Jos, na região central da Nigéria, depois que fortes chuvas ocorridas no domingo causaram o transbordamento de uma represa, informou ontem a emissora britânica BBC. Segundo a agência EFE, cerca de 50 moradores locais desapareceram. Um porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse à TV que aproximadamente 200 residências, muitas delas feitas de barro, foram varridas pela enxurrada. Ontem, as buscas por sobreviventes continuavam.