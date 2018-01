Chuvas voltam à Argentina e agravam situação de província Uma forte chuva voltou a atingir a cidade de Santa Fé no sul da Argentina. Desde 28 de abril, vários bairros da cidade estão inundados. Cerca de 40 mil pessoas estão desabrigadas. Alguns bairros que estavam livres da inundação devido a instalações de bombas de sucção pelas autoridades da província voltaram a registrar cheias. Apesar deste quadro, o secretário de Obras Públicas, Juan José Masons disse que o nível do rio Salado, responsável pelas enchentes, estava baixando, mesmo com as chuvas. Um informe do governo de Santa Fé disse que a pronvíncia poderia ficar sem as cheias nos próximos dias, mas a meteorologia não mostra cenários tão otimistas. Para os próximos dias a previsão é de chuva. Ao drama dos desabrigados, que perderam todos os pertences e que ainda tem as casas debaixo d?água, se soma o perigo de epidemias. As ruas da cidade estão cheias de lixo e as águas que cobrem pelo menos 30% da cidade estão contaminadas. Ao todo, 23 pessoas já morreram, mas acredita-se que o número possa ser bem maior.