CIA acha quase certo ser a voz de Al-Zawahri em gravação Para a CIA, a voz numa fita de áudio, veiculada, ontem, tem tudo para ser de Ayman Al-Zawahri, o número 2 do grupo terrorista Al-Qaeda. Uma fonte da agência disse, hoje, que depois de ?produzir uma análise técnica, a CIA determinou que a voz na fita é provavelmente a de Al-Zawahri?. Na fita, Al-Zawahri chama o presidente paquistanês Pervez Musharraf de ?traidor? e clama por um golpe militar no Paquistão. ?Musharraf procura apunhalar pelas costas a resistência islâmica no Paquistão?, ele diz. Todo muçulmano no Paquistão deve lutar para livrar-se deste governo dependente?, acrescenta. A TV por satélite Al-Jazira levou ao ar sete minutos de estrato de uma fita que recebeu ontem. Um porta-voz recusou-se a revelar como a rede recebeu a gravação, que tem 17 minutos de duração.