CIA alerta que riscos devem aumentar no Iraque Um relatório recente da CIA alerta que os riscos devem aumentar por todo o Iraque, segundo fonte ouvida pela CNN. O relatório foi enviado a Washington ontem pelo chefe do escritório da CIA no Iraque. Não está claro se o documento seria o motivo da viagem do administrador civil norte-americano no Iraque, Paul Bremer, a Washington ontem. De acordo com a fonte, Bremer teria endossado o relatório da CIA e acrescentado comentários pessoais. O relatório destaca que mais iraquianos estão participando das guerrilhas, que há munição rapidamente disponível no país para as atividades e que insurgentes estrangeiros engrossam os grupos de guerrilhas, os quais incluem extremistas de grupos além dos conhecidos Hezbollah ou Al-Qaeda.