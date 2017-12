CIA autorizada a desestabilizar Saddam Hussein O presidente George W. Bush não descartou, nesta quarta-feira, lançar um ataque militar contra o Iraque para derrubar o presidente Saddam Hussein. Bush disse que o presidente iraquiano tem de entender que ele (Bush) fala sério". O diretor da CIA, George Tenet, estaria a favor de um plano que se baseia em ações encobertas, mais do que uma campanha militar aberta. Na verdade, a Agência Central de Inteligência (CIA) já está autorizada a buscar a desestabilização do governo de Bagdá. Uma alta autoridade dos EUA afirmou à Associated Press que assessores de Bush e agências do governo receberam ordens de desenvolver e refinar um "amplo leque" de opções. A autoridade, que pediu para não ser identificada, disse que as recomendações serão avaliadas pelo governo e enviadas à Casa Branca para que Bush possa tomar uma decisão final. Depois de reunir-se com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, Bush admitiu estar considerando várias opções para lidar com Saddam, mas não quis revelar detalhes. "Vou mantê-las à mão", disse Bush. "O presidente Saddam Hussein precisa entender que falo sério sobre a defesa de nosso país." Bush também afirmou que uma aliança entre organizações terroristas e nações que apóiam o terrorismo e têm uma história de busca de armas nucleares e outras de destruição em massa seria "devastadora para aqueles que lutam pela liberdade", e os Estados Unidos não irão tolerar isso. "Nós, o mundo livre, temos de deixar claro para essas nações que elas têm de fazer uma opção", advertiu Bush. "Vou manter todas as opções disponíveis, se elas não fizerem sua opção." O secretário de Estado, Colin Powell, sugeriu nesta terça-feira, aparentemente de brincadeira, que "causas naturais" poderiam ser a solução. Powell afirmou que, apesar de Saddam ter a mesma idade dele, 64 anos, ele estava em muito melhor forma do que o líder iraquiano.