CIA confirma que voz de gravação pode ser de Bin Laden A CIA confirmou que a voz de uma gravação transmitida pela emissora de TV Al-Jazira, no sábado, é, provavelmente, de Osama bin Laden e teria sido feita nos últimos seis meses. A voz saúda os grupos de resistência que estão lutando contra a ocupação do Iraque pelos EUA e recomenda que os iraquianos não colaborem com os EUA. A voz estimula ataques suicidas dentro e fora dos EUA e ameaça outros países que colaboraram com os EUA na invasão do Iraque.