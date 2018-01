CIA dará informação à AIEA sobre o Irã O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, disse ter recebido do diretor da CIA, George Tenet, garantia de que terá toda a informação possível sobre o programa nuclear iraniano. O presidente do Irã, Mohammad Khatami, disse que o país continuará cooperando com a AIEA, mas não admitirá "imposições" de Washington.