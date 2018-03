CIA e FBI temem atentado da Al-Qaeda nesta semana Os diretores da CIA, George Tenet, e do FBI, Robert Mueller, disseram, numa audiência conjunta perante o Comitê de Inteligência do Senado dos EUA, que a rede terrorista Al-Qaeda pode lançar um atentado contra interesses americanos ainda nesta semana. "Temos denúncias substanciais de planos em duas frentes, nos EUA e na Península Arábica, que poderão ser levados adiante antes do término do Hajj (feriado muçulmano), no fim da semana", disse Tenet, acrescentando que o aumento do nível de alerta nacional de sexta-feira, de amarelo para laranja (o segundo mais elevado da escala), foi decidido com base nas "informações mais detalhadas liberadas até agora" sobre a rede Al-Qaeda. "Os inimigos que enfrentamos são astutos e impiedosos", disse, por seu lado, Mueller. "Eles estão fanaticamente decididos a infligir pesados danos à nossa Pátria, que consideram um reduto do mal." "O FBI investiga a suspeita de que centenas de extremistas muçulmanos, encarregados principalmente na arrecadação de fundos para o grupo, recrutamento e treinamento de terroristas estão agindo nos EUA", indicou Mueller.