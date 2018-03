CIA liga Paquistão a militantes afegãos O jornal The New York Times divulgou ontem que Stephen Kappes, um dos chefes de operações da CIA, esteve este mês no Paquistão e encontrou evidências do envolvimento do serviço de inteligência paquistanês com militantes radicais no Afeganistão. Segundo ele, porém, não há provas do envolvimento oficial do governo do Paquistão.