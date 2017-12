CIA "nada percebeu" sobre os atentados Os atentados desta terça-feira contra as torres gêmeas de Nova York e outros alvos do governo americano, em Washington, são vistos nos Estados Unidos como uma dura derrota da CIA, o serviço secreto dos EUA. A poderosa organização de espionagem "não se deu conta de nada", afirmam analistas americanos. "Nem mesmo a grande rede mundial Echelon, que deveria interceptar, por meio de sofisticados programas eletrônicos, todas as comunicações em curso" conseguiu detectar nada, acrescentaram. A União Européia preocupava-se particularmente com a grande capacidade de interceptação do sistema Echelon, sobretudo para defender segredos industriais. O sistema é capaz de interceptar conversas e transmissões de dados (principalmente por telefone e Internet). A CIA "não se deu conta de nada porque provavelmente os terroristas evitaram mencionar o plano por estes meios de comunicação", disseram analistas. A rede foi criada e administrada pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.