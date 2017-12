CIA não consegue provas que liguem Saddam a terroristas A administração de George W. Bush enfrenta dificuldades para provar que o presidente do Iraque, Saddam Hussein, tem ligações com a rede terrorista Al-Qaeda ou com outras redes terroristas, segundo o Washington Post. Analistas da CIA vasculharam fotos, comunicados e relatos de informantes estrangeiros e concluíram que não podem validar alegações feitas por altos oficiais da administração Bush sobre a ligação de Saddam com membros do Al-Qaeda, que se refugiaram no nordeste do Iraque. Tampouco conseguem relacionar o encontro ocorrido em abril de 2001, em Praga, entre o seqüestrador do atentado de 11 de setembro, Mohamed Atta, e um agente da inteligência iraquiana. Diante das conclusões da CIA, a administração Bush aceitou a idéia de que seu mais forte argumento contra o Iraque é a atual tentativa do país de adquirir armas químicas, nucleares e biológicas.