CIA pagou US$ 10 milhões ao serviço secreto do Peru na era Montesinos A Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos pagou US$ 10 milhões ao serviço de inteligência peruano, dirigido por Vladimiro Montesinos, mesmo sabendo que na guerra contra o narcotráfico o ex-assessor peruano atuava "de ambos os lados", informou hoje o jornal The Miami Herald. O diário disse ter comprovado que a CIA e Montesinos cultivaram relações mútuas durante mais de 25 anos e diz que agora, que este último caiu em desgraça, ele poderia tornar-se motivo de vergonha para seus ex-aliados em Washington. A investigação jornalística apurou que entre 1990 e 2000 a CIA entregou US$ 10 milhões ao Serviço de Inteligência Nacional (SIN) peruano e que agora se calcula que parte desse dinheiro pode ter ido parar nas contas ilegais mantidas por Montesinos fora de seu país. O ex-funcionário peruano, detido enquanto enfrenta acusações de corrupção, solicitou recentemente o depoimento de dois agentes da CIA, cujos nomes não foram revelados, como suas testemunhas de defesa diante da acusação de que ele obteve lucros com o contrabando de armas para a guerrilha da Colômbia. Em um informe do serviço de inteligência datado de 27 de julho de 1991, ao qual o Miami Herald teve acesso, consta que o general peruano Luis Palomino, vestindo um colete à prova de balas, denunciou à embaixada dos EUA em Lima que Montesinos influenciava os esforços binacionais contra o narcotráfico. Outro documento a agênia antidrogas dos EUA, a DEA, com data de 27 de agosto de 1996, diz que Montesinos e o chefe das Forças Armadas peruanas, general Nicolás Hermoza Ríos, poderiam estar cobrando para dar proteção militar aos narcotraficantes. O Herald observou que, apesar disto, a CIA entregava naquela época US$ 1 milhão anuais ao escritório de Montesinos, e que tanto a CIA como a DEA defenderam em privado Montesinos durante anos frente aos ataques de seus críticos no Peru. Por outro lado, os arquivos do Departamento de Estado americano revelam, diz o Herald, que Montesinos foi convidado a cooperar com os EUA desde que era um capitão do Exército peruano em 1974, durante o governo em Lima do general esquerdista Juan Velasco Ibarra. A CIA, acrescentou o jornal, identificou-o como um aliado em meio aos temores de que Velasco Ibarra pudesse lançar um ataque militar contra o governo golpista do general Augusto Pinochet no Chile. Em 1976, Montesinos foi expulso do Exército após ser julgado por vender informações secretas para os EUA e só pôde recobrar a liberdade graças às gestões do embaixador americano Robert W. Dean. O diplomata, que hoje está com 81 anos e vive no Texas, foi contactado pelo Herald, mas disse que não se lembra de nada sobre Montesinos e apenas de poucas coisas a respeito de sua gestão como embaixador no Peru.