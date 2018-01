CIA procura Bin Laden de cara nova A Agência Central de Inteligência (CIA), dos EUA, já não procura mais por Bin Laden com base nas fotografias e vídeos que correram o mundo desde os atentados de 11 de setembro em Nova York e Washington. Suspeitando de que o terrorista saudita tenha se submetido a cirurgia plástica e raspado a inconfundível barba, a CIA teria lançado mão da computação gráfica para simular as "caras novas" do homem mais procurado do mundo, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.