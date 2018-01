CIA reconhece que voz em fita é de assessor de bin Laden A CIA autenticou uma parte do áudio da fita divulgada ontem pela rede de TV Al-Jazira com imagens de Osama bin Laden e seu assecla. A agência de inteligência americana reconheceu que a voz ouvida no videotape é mesmo de Ayman al-Zawahri, segundo homem da Al-Qaeda. Mas os peritos não têm certeza se a outra voz é mesmo de Osama bin Laden, como foi divulgado ontem. Na fita, al-Zawahri e a outra voz prometem novos ataques aos Estados Unidos, dizendo que sua luta contra o país apenas começou.