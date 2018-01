CIA tem novas informações, mas não acha armas no Iraque Inspetores de armas dos Estados Unidos encontraram no Iraque evidências de que o regime de Saddam Hussein possuía instalações civis capazes de produzir rapidamente armas químicas e biológicas, disse nesta terça-feira (30) o conselheiro especial da CIA Charles Duelfer em depoimento perante o Senado americano. Apesar disso, ressalvou ele, nenhuma arma foi encontrada no Iraque. O conselheiro da CIA na busca pelas supostas armas iraquianas de destruição em massa comentou ainda que não sabe quanto tempo durarão as buscas. "A situação é muito mais complicada que o previsto", disse Duelfer durante entrevista coletiva concedida hoje, nove semanas depois de assumir a chefia dos inspetores de armas americanos no Iraque. Durante uma sessão a portas fechadas do Comitê de Forças Armadas do Senado dos EUA, Duelfer disse que sua equipe encontrou "novas evidências" de que cientistas iraquianos testaram mísseis de longo alcance e veículos aéreos não tripulados que "excediam facilmente" o limite de 150 quilômetros de alcance imposto por uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os inspetores também teriam novas informações segundo as quais o regime de Saddam Hussein estaria em busca de armas químicas e biológicas e poderiam produzi-las rapidamente por meio da utilização de instalações civis ou mistas. Entretanto, trechos do depoimento divulgados à imprensa revelam que Duelfer disse que a busca pelas supostas armas não mostrou avanços. Segundo ele, faltam informações para possibilitar conclusões sobre o que Saddam tinha em seu arsenal.