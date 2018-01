CIA tentou usar míssil para matar líder afegão A CIA disparou um míssil de um avião não tripulado Predator, na esperança de matar um antigo senhor da guerra afegão que planejava derrubar o novo governo e estava ameaçando tropas americanas, disseram hoje autoridades dos EUA. O ex-primeiro-ministro afegão Gulbuddin Hekmatyar, líder de um grupo islâmico extremista, foi atacado na segunda-feira nas proximidades da capital, Cabul, mas o míssil errou o alvo, afirmaram oficiais da Defesa que pediram para não ser identificados. Alguns seguidores do senhor da guerra teriam morrido no ataque. A CIA negou-se a fazer comentários. Uma fonte do Ministério da Defesa afegão disse hoje que Hekmatyar não estava mais na região de Cabul. Hekmatyar planejava atacar o governo interino afegão de Hamid Karzai - talvez o próprio Karzai -, garantiu um oficial do Pentágono. Ele também queria atingir tropas dos EUA, há sete meses no Afeganistão para erradicar combatentes da Al-Qaeda, de Osama bin Laden, e remanescentes do Taleban que apoiavam a rede terrorista. Apesar de ter sido um áspero crítico do papel dos EUA no Afeganistão, ele foi um grande receptor de armas e apoio americanos durante a guerra contra os soviéticos, nos anos 80. A Agência Central de Inteligência (CIA) tem desempenhado um papel-chave na campanha afegã, colhendo informações e enviando paramilitares para trabalhar com líderes tribais que se levantaram em armas contra o Taleban e a Al-Qaeda. A agência também opera Predators armados com mísseis Hellfire - a primeira vez que os EUA usam numa guerra o avião espião não tripulado com armamentos.