CIA troca seu principal inspetor de armas no Iraque O prtincipal inspetor de armas dos Estados Unidos no Iraque está abandonando o cargo e será substituído por Charles Duelfer, que já atuou como inspetor no país árabe durante o regime de Saddam Hussein, informa o diretor da CIA, George Tenet. David Kay, que vinha liderando a busca - até agora infrutífera - por armas ilegais no Iraque desde a queda de Saddam, está ?abandonando o posto?, segundo nota da CIA.