Ciampi renunciará à Presidência italiana na segunda-feira O chefe do Estado italiano, Carlo Azeglio Ciampi, renunciará ao cargo na próxima segunda-feira para deixar a Presidência da República para o ex-comunista Giorgio Napolitano, informaram nesta quarta-feira fontes oficiais. Napolitano foi eleito presidente nesta quarta-feira na quarta votação no Parlamento, na qual recebeu o respaldo de 543 dos 1.000 "grandes eleitores" - senadores, deputados e representantes regionais - que participaram do sufrágio. A posse do novo presidente da República ocorrerá na próxima segunda-feira às 17h (12h de Brasília), segundo um comunicado da Câmara dos Deputados. "O presidente da República, Carlo Azeglio Ciampi, após a eleição do novo chefe do Estado, informou ao presidente da Câmara dos Deputados e ao do Senado sua intenção de apresentar a renúncia no mesmo dia em que o presidente Napolitano tomará posse", informa o comunicado. Giorgio Napolitano, ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Interior, foi eleito novo chefe do Estado com o respaldo dos membros da União, a aliança da centro-esquerda liderada por Romano Prodi, vencedor das eleições gerais de 9 e 10 de abril.