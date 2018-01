Cicciolina quer entrar para o Parlamento húngaro Com o objetivo de ampliar uma carreira política iniciada na Itália, a estrela pornô húngara Ilona Staller - popularmente conhecida como Cicciolina - planeja candidatar-se a uma cadeira no Parlamento da Hungria. Em entrevista publicada na edição desta segunda-feira do jornal Magyar Nemzet, Staller, de 50 anos, diz planejar concorrer como candidata independente por Kobanya, um bairro operário de Budapeste. Na entrevista, Staller foi perguntada se não achava que sua marca registrada - mostrar o seio esquerdo nas aparições em público - era ousada demais para o eleitorado húngaro. "Os problemas húngaros não são os meus seios ou o fato de eles serem pudicos demais. O problema é a intervenção do atual governo, que fez o país regredir ao invés de prosperar", declarou. Ela diz mostrar o seio esquerdo para refletir suas convicções políticas esquerdistas.