Ciclistas nus protestam contra carros; veja fotos

Cerca de 700 ciclistas em vários graus de nudez participaram neste sábado, 9, da manifestação World Naked Bike Ride (Pedalando Pelado pelo Mundo) em Londres - uma das mais de 60 cidades onde o evento foi organizado. Pintura no corpo e fita adesiva foram usados por alguns ´ciclonudistas´ no protesto contra a dependência excessiva de carros. Os participantes queriam mostrar ainda os benefícios do ciclismo para o meio ambiente. "Nós estamos vendo cada vez mais notícias do derretimento das geleiras, da destruição da Antártida e nenhum governo está realmente fazendo nada sério sobre isso. Eles só falam, então as pessoas, individualmente, estão pedalando suas bicicletas despidas para expressar o que sentem sobre isso", disse o manifestante Martin Ireland, uma das mais de 200 pessoas que participaram do protesto em Brighton, no litoral sul da Inglaterra. "Bicicletas e corpos nus não prejudicam ninguém. Fumaça dos carros (...) está nos levando a todos a um caos climático", afirmou um dos organizadores, Duncan Blinkhorn. Também participaram do ato Madri, São Paulo, Paris, Cidade do México e Montreal, entre outras cidades.