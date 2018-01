Ciclone assola costa nordeste da Austrália O ciclone tropical Larry atingiu a costa nordeste da Austrália e causou graves danos cujos prejuízos ainda não podem ser calculados. O Larry é um ciclone de categoria 5, a mais alta para o fenômeno. Seus ventos chegam a até 290 km por hora. A imprensa local afirma que há pelo menos três feridos, atingidos por objetos lançados durante a passagem do ciclone. A meteorologia afirma que se trata de um dos maiores ciclones que se tem notícia no país. O Larry atingiu uma região onde moram cerca de 200 mil pessoas. De acordo com meteorologistas, o ventos mais fortes ainda estão por chegar. "É equivalente ao ciclone Tracy, se quiserem fazer UAM idéia do tipo de destruição que estamos sofrendo", disse Niel Clarke, autoridade da localidade de Johnstone. O Tracy foi um ciclone arrasador que deixou mais de cem mortos em 1974. As autoridades tomaram todas as medidas preventivas possíveis e, desde o sábado, se realizam evacuações obrigatórias, embora restem ainda cerca de 20 mil pessoas na região, vítimas e potencial dos efeitos da passagem do Larry. Este texto foi alterado em 20/03/06, com correção da região atingida, trocando "noroeste" por "nordeste". A informação incorreta foi divulgada pela agência de notícias.